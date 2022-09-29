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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Оценка снижения ВВП США во II квартале оставлена на уровне 0,6%

Окончательные данные подтверждают, что экономика США технически вошла в рецессию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные Министерства торговли страны. Окончательный показатель соответствует предыдущей оценке. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра.

При этом окончательные данные подтверждают, что экономика США технически вошла в рецессию.

В первом квартале 2022 года ВВП США упал на 1,6%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале увеличились на 2%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале повысился на 4,7% (предыдущая оценка - 4,4%). В первом квартале индекс вырос на 5,6%.

Корпоративные прибыли в США в апреле-июне выросли на 6,2%, до нового рекордного значения в $2,53 трлн, свидетельствуют окончательные данные. Ранее сообщалось об их росте на 9,1%. В предыдущем квартале они снизились на 2,5%.

США ФРС Минторговли PCE Core
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