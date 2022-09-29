Банк России задумался о регулировании ценовых информационных агентств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU -Банк России задумался о подготовке отдельного федерального закона, которым будет регулироваться деятельность ценовых информационных агентств.

"Мы прорабатываем вопрос возможной разработки закона об информационных агентствах. Установить для них определенные требования, такие же, какие есть на международном рынке у этих инфорамгентств, требования к провайдерам информации, к источникам, к администраторам тех или иных индикаторов и индексов", - сообщила на форуме НФА Derivatives-2022 директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина.

Отвечая на вопрос модератора сессии, актуальна ли тема "создания независимого ценового агентства" в России, Селютина сказала, что "искусственно создавать такое агентство мы не рекомендуем": "Мы не придерживаемся этой политики".

"Мы, Банк России, уже сегодня для целей своего регулирования, там, где мы использовали информацию ценовых агентств, таких как Bloomberg, Reuters, допустили возможность использования информации российских информагентств - таких как Cbonds, ценовой центр НРД, "Интерфакс". Это дало толчок развитию их информационного бизнеса, они уже сейчас все больше востребованы как источники информации. Это уже прообраз того, что у нас появились свои (ценовые - ИФ) информационные агентства", - заявила Селютина.

Кроме того, по ее словам, значительным массивом данных по сделкам располагают биржи. "Например, СПбМТСБ имеет огромный объем информации о товарах, как по результатам организованных торгов, так и по результатам того, что ей отчитывают внебиржевые контракты по тем товарам, которые торгуются на бирже", - сказала Селютина.