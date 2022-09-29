Котировки "СПБ биржи" взлетели на 10% на сообщении Банка России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" подорожали на торгах "Московской биржи" в четверг вечером на 10,4% (до 101,9 рубля за штуку) на новостях о том, что юридические лица смогут покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений, независимо от наличия статуса квала.

Банк России сообщил, что разрешил юрлицам вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений.

Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов - физических лиц. Банк России уточнил правила продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг.

Доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня. По мнению ЦБ, отказ от расчета в режиме онлайн позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

По предписанию ЦБ, с 1 октября доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна превышать 15%, с 1 ноября этот показатель составит 10%, с 1 декабря - 5%.

С 1 января 2023 года брокерам запрещено исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран. При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.

Большинство крупных брокеров заявили о полном запрете неквалам торговли бумагами недружественных стран уже с 1 октября, отказались от предложенного ЦБ поэтапного введения ограничений для этих операций неквалифицированных инвесторов. Они ссылались на техническую неготовность их торговых систем к введению таких ограничений.