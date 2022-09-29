Эксперты ожидают сохранения высоких цен на литий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на литий взлетели втрое за год на фоне долгосрочного дефицита химического элемента, используемого для производства батарей для электромобилей.

Рост цен "преимущественно связан с увеличением спроса на электромобили и негибким характером поставок", заявил аналитик-исследователь Global X Алек Лукас, которого цитирует Barron's.

Августовское значение индекса цен на литий, который привязан к мировой средневзвешенной цене на карбонат и гидроксид лития, составило 1024,9 пункта, увеличившись в 4,1 раза в годовом выражении и в 2,2 раза с начала года, По данным Benchmark Mineral Intelligence.

По мнению старшего аналитика Benchmark Mineral Intelligence Кэмерона Перкса, "мы уже находимся в ситуации дефицита предложения, как следует из нынешних устойчиво высоких цен".

Цены на карбонат лития, используемый в производстве батарей, в Китае взлетели до более $70 за килограмм с чуть менее $19 годом ранее, отметил он. "Это довольно легко: просто лития не хватает", - сказал эксперт.

По состоянию на 2022 год ситуация со спросом и предложением кажется сбалансированной. При этом на производство батарей приходится около 75% спроса на литий в текущем году, спрос на батареи, в свою очередь, связан с производством электромобилей, отмечают эксперты отрасли.