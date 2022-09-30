Евро резко упал на торгах МосБиржи, опустившись до 52,5 руб.

Это минимум с 31 октября 2014 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Евро сильно упал на торгах Московской биржи в пятницу, опустившись до 52,5 руб./EUR1 (минимум с 31 октября 2014 года), при этом остальные валюты, в частности, доллар США и китайский юань, лишь слегка снижаются к рублю.

Курс евро составил 52,5 руб./EUR1 в 10:55 по Москве, что на 2,97 рубля (или 5,1%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 56,92 руб./$1, подешевев на 29 копеек (или на 0,5%). Курс китайского юаня снизился к этому моменту на 1,6 копейки (-0,2%) - до 8,104 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что падение евро на внутреннем валютном рынке идет не пропорционально его динамике на рынке Forex, где европейская валюта слегка подрастает к доллару США и находится на уровне $0,983 за евро. При этом кросс-курс пары "евро-доллар", вычисленный на основе котировок этих валют на Московской бирже, составляет $0,922 за евро, то есть на 6,2% ниже кросс-курса на мировом рынке Forex. Такой перекос в соотношении двух валют на внутреннем валютном рынке аналитики объясняют масштабными продажами европейской валюты при отсутствии спроса на нее на торгах Московской биржи.