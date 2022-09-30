Китай увеличил квоту на экспорт нефтепродуктов на 15 млн тонн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая увеличили квоту на экспорт нефтепродуктов на максимальные в этом году 15 млн тонн, по данным консалтинговой компании JLC, сообщает Bloomberg.

Китайские НПЗ вероятнее всего смогут воспользоваться этой квотой в первом квартале следующего года, отмечает агентство. В рамках квоты разрешено экспортировать 13,25 млн тонн светлых нефтепродуктов и 1,75 млн тонн низкосернистого нефтяного топлива. Квоту получат пять государственных НПЗ, один частный НПЗ и один завод-производитель авиационного топлива.

Кроме нефтепродуктов Китай также позволил независимым НПЗ в провинции Шаньдунь экспортировать небольшие объемы сырой нефти, добавила консалтинговая компания.

Таким образом, Пекин в этом году выпустил квоты на экспорт нефтепродуктов в объеме 37,25 млн тонн, что чуть меньше 37,61 млн тонн в 2021 году.

Китай намерен экспортировать больше топлива в рамках плана по оживлению экономики после многочисленных локдаунов. Между тем китайским производителям скорее всего придется наращивать объемы переработки, чтобы заполнить квоты, считают эксперты JLC.