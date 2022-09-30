ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций в I полугодии до $146,5 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций платежного баланса России в первом полугодии 2022 года составил $146,5 млрд, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций в первом полугодии 2022 года в $138,5 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами России в первом полугодии 2022 года пересмотрено в сторону повышения - до $169,6 млрд вместо $158,4 млрд по предварительной оценке. Это в 2,8 раза больше, чем $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Оценка внешнего долга страны по состоянию на 1 июля 2022 года понижена до $470,7 млрд, ранее он оценивался в $472,8 млрд.

Внешние обязательства России в первом полугодии снизились на $11,4 млрд, или на 2,4%, с $482,1 млрд на 1 января 2022 года.