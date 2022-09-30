С октября вступят в силу единые стандарты Банка России для страхования рисков заемщиков

Новые стандарты отменят индивидуальные подходы страховщиков

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С 1 октября 2022 года вступят в силу единые стандарты минимальных требований при страховании рисков заемщиков, установленные указанием Банка России, они отменят индивидуальные подходы страховщиков к наполнению и условиям действия таких полисов.

Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

"С этой даты предложенные регулятором стандарты договоров страхования заемщиков в потребительском и ипотечном страховании будут едиными для всех банков и страховщиков, микрофинансовых организаций на всей территории страны, они придут на смену практике применения индивидуальных подходов при наполнении страховых полисов заемщиков. Это ключевое изменение действующей практики заложено документом", - сказал он.

По его словам, "аналогичный подход и стандарты договоров до сих пор применялись только для договоров обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСАГО), единые стандарты в добровольных видах страхования до сих пор не внедрялись".

Еще одной значимой новацией документа он считает введение принципа "одного окна" для заемщиков.

"Это означает, что заемщики теперь смогут по любым вопросам, связанным с кредитным страхованием, обращаться не только к страховщику, но и в непосредственно выдавший кредит банк - как по вопросам получения страховой выплаты, так и по вопросам досрочного расторжения договора страхования. Это, бесспорно, удобно для потребителя. Таким образом, уточняются и расширяются юридические полномочия агентов страховщиков - организаций-кредиторов в потребительском и ипотечном страховании", - сказал Дубровин.

"Сам стандарт, предложенный Банком России, в большой степени ориентирован на интересы потребителей и отличается полнотой, - добавил он. - В том числе это касается жестко ограниченного перечня исключений для получения выплат, запрета на включение в страховую сумму процентов по кредиту, начала действия полиса на следующий день после заключения договора страхования и ряда других моментов".

Указание Банка России о минимальных требованиях к объему и содержанию предоставления страховщиком, кредитной организацией или микрофинансовой организацией информации потребителю о договоре добровольного страхования жизни заемщика предусматривает, что заемщик должен информироваться по целому ряду позиций, для этого ему должен выдаваться ключевой информационный документ.

Документ должен содержать информацию о страховой премии по договору, подлежащей уплате, о перечне рисков (с разделением на значимые для кредита и дополнительные), о порядке страховых выплат, о пакете документов на выплату, о порядке досрочного расторжения договора, об обязанности осуществлять очередной взнос по договору в течение 30 дней и праве кредитора в противном случае пересмотреть ставку по займу. Кроме того, заемщика при оформлении кредита должны проинформировать о праве на бесплатное досудебное урегулирование споров со страховщиком. Заемщик должен информироваться о "периоде охлаждения" и праве расторгнуть договор страхования, вернуть уплаченную премию без потерь в течение 14 дней с момента заключения договора.

"Срок страхования не может превышать срок потребительского кредита, страховая сумма равна основному долгу по договору, при расчете не учитывается размер процентов за использование кредита", - говорится в указании ЦБ.

Исключениями из порядка выплат в договорах страхования рисков заемщиков считаются доказанные события, связанные с алкогольным, наркотическим, а также токсическим опьянением, иных исключений нет.

Положения документа распространяются на индивидуальные договоры страхования, а также на коллективные договоры страхования заемщиков, где сторонами договора выступают банки и страховщики, а заемщики присоединяются к действующим договорам.

Одновременно указание ЦБ определяет порядок информирования заемщиков финансовыми организациями об основных положениях полиса о правах и обязанностях страхователей.

В других видах добровольного личного страхования предложенные единые стандарты не применяются, отмечается в указании ЦБ.