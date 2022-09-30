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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Brent подешевела до $87,92 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в пятницу вечером и могут продемонстрировать квартальное падение впервые более чем за два года на фоне усиления опасений по поводу спада мировой экономики.

К 18:05 ноябрьские фьючерсы на Brent, срок торгов которыми истекает в пятницу, дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,64%), до $87,92 за баррель. Цена более активно торгуемых декабрьских контрактов к этому времени упала на $1,37 (1,57%), до $85,81 за баррель.

С начала месяца нефть Brent подешевела примерно на 6%, а по итогам квартала может потерять более 20% стоимости.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,19 (1,46%), до $80,04 за баррель.

WTI по итогам квартала может потерять в цене около 23%.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, которое вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

"Несмотря на то, что ОПЕК+, вероятно, подчеркнет свою готовность действовать в рамках плана, цены, вероятно, продолжат падать, если будет согласовано лишь небольшое сокращение добычи. Сокращение должно составить не менее 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы оказать поддержку рынку", - считают эксперты Commerzbank.

ОПЕК Brent WTI Commerzbank
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