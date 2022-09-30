Минфин перечислил НРД 18,3 млрд рублей для выплаты купона и части номинала по евробондам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 18,3 млрд рублей (эквивалент $319,3 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям Росссии с окончательным сроком погашения в 2030 году.

НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина.

Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

Президентским указом от 22 июня утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям России проводятся в рублях.

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства будут доводиться НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.

Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что иностранные инвесторы на фоне санкционных рисков пока сдержанно относятся к возможности получать выплаты в рублях по суверенным еврооблигациям.

"Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции, и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга. Поэтому мы видим очень, как сказать, сдержанное отношение к взаимодействию по получению купонного дохода по облигациям", - сказал он.