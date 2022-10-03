Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торгов из-за геополитических рисков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине из-за геополитических рисков и неопределенности на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,01-58,8 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 58,725 руб./$1 (+27,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 57,1225 руб./EUR1 (+42,25 копейки к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,14 копейки к уровню закрытия 30 сентября, до 58 рублей.

Доллар при этом оказался на 3,43 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,38 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в понедельник демонстрирует снижение к основным валютным парам после завершения налогового периода, во время которого поддержку нацвалюте оказывали продажи валютной выручки экспортерами. На первый план вышли геополитические и санкционные риски. Кроме того, начало торгов шло в условиях неопределенности на мировых рынка капитала. В целом сохраняются опасения начала рецессии мировой экономики вследствие ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) крупнейшими центробанками мира для борьбы с рекордной инфляцией. Цены на нефть растут, но не исключено, что рубль продолжил отыгрывать заметное падение мировых цен на нефть в конце минувшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,37 за баррель, что на 2,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,6 за баррель, что на 2,65% выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяной рынок находится в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Министры ОПЕК+ впервые с марта 2020 года встретятся очно, до этого заседания проводились в формате видеоконференций. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен. Между тем министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. б/с по отношению к сентябрю.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,59%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,19%, торги на биржах Южной Кореи и Китая не проводятся в связи с национальными праздниками. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не изменился, снизившись на 0,06%.

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы падением. При этом американские фондовые индикаторы снизились также по итогам сентября и всего третьего квартала. Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок. В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала.

Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики. Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Доходы американцев увеличились на 0,3%, как и ожидалось. На потребительские расходы приходится около 70% экономики США. Статданные показали также увеличение темпов базовой инфляции в стране, что говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.