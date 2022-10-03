Российские АЭС в январе-сентябре увеличили производство электроэнергии почти на 2%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на российских АЭС в январе-сентябре 2022 года увеличилось почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 164,3 млрд кВт⋅ч, сообщил "Росэнергоатом".

Выработка составила 102,54% от балансового задания ФАС России.

В сентябре АЭС произвели 18,4 млрд кВт⋅ч.

Доля производства электроэнергии АЭС в России составляет около 20%.

Выработка электроэнергии российскими АЭС в 2022 году должна составить не менее 221 млрд кВт⋅ч, а на протяжении следующих 5-6 лет останется на уровне 220-222 млрд кВт⋅ч, говорил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Всего за 2021 год российские АЭС "Росатома" произвели 222,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.