Рынок акций открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 2,2-2,9%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 2,2-2,9%, причем первый протестировал рубеж 2000 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2001,15 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1086,49 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,2%.

Доллар стоит 57,95 рубля (-0,5 рубля).

Подорожали расписки OZON (+6,2%), TCS Group (+4,9%), акции UC Rusal (+4,6%), Polymetal (+4,5%), "Интер РАО" (+4%), "Аэрофлота" (+3,9%), "ММК" (+3,8%), "НЛМК" (+3,6%), "МТС" (+3,4%), АФК "Система" (+3,3%), "Московской биржи" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,9% и +3,3% "префы"), "АЛРОСА" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Татнефти" (+2,4%), ВТБ (+2,3%), "Роснефти" (+2,2%), Сбербанка (+2% и +2,1% "префы"), "Северстали" (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%).

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Четыре аналогичных постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

Комментарии аналитиков

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" отмечают, что индекс МосБиржи на этой неделе может нарушить локальный боковик и уйти ниже из-за дивидендных отсечек "Газпрома" и "Татнефти", которые приходятся на конец недели.

Значительное сокращение добычи ОПЕК+ станет позитивным событием для российских нефтяных компаний. Поскольку добыча в России значительно ниже текущей квоты, локальным компаниям, скорее всего, не придется фактически сокращать производство, в то время как глобальные цены, вероятно, вырастут.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, подорожавшая нефть не сильно поддержит рынок акций РФ.

Собрание акционеров "Газпрома" ожидаемо приняло решение об утверждении полугодовых дивидендов, однако роста акций не последовало, поскольку всем очевидно, что повышение налоговой нагрузки вкупе с падением объема экспорта в Европу сильно ухудшит финансовое положение компании, а закрытие дивидендного "гэпа" будет очень долгим.

Тем не менее, рост нефти в понедельник окажет поддержку бумагам нефтяного сектора, где наиболее интересно выглядит "ЛУКОЙЛ". В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, от которого ждут снижения добычи на 0,5-1 млн баррелей в сутки. Это, скорее, моральная поддержка рынка, поскольку картель и так добывает намного ниже разрешенных квот. С другой стороны, это сигнал Западу, что мир не сможет заменить российскую нефть в том случае, если Россия сократит экспорт при введении "потолка" цен. Если инвестиционные настроения в мире улучшатся, не исключен возврат нефти Brent в диапазон $92-105 за баррель, полагает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,5-1,7%, завершив снижением сентябрь и III квартал. Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок.

В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала. Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики.

Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее.

На этом фоне заявление заместителя председателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок.

В Азии в понедельник отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Гонконгский индекс Hang Seng находится на минимальном уровне за последние 11 лет.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи – по случаю Дня основания государства.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре упал до минимальной отметки за шесть кварталов (с января-марта 2021 года). Значение индикатора опустилось до 8 пунктов по сравнению с 9 пунктами во втором квартале этого года, сообщил Банк Японии. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в минувшем квартале до 11 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Quick и Trading Economics. Индекс снизился по итогам третьего квартала подряд. Это отражает, в том числе, растущие расходы предприятий, падение курса иены, а также вводимые Китаем из-за COVID-19 ограничения.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на ожиданиях возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ после падения котировок по итогам сентября и третьего квартала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:00 составила $87,57 за баррель (+2,9% и -2,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $81,86 за баррель (+3% и -2,1% в пятницу).

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. Стоимость WTI поднялась за неделю на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.