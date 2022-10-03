Цены на заправках Москвы впервые с мая снизились сразу на все виды нефтепродуктов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на заправках Москвы на минувшей неделе впервые за несколько месяцев снизились одновременно на все виды нефтепродуктов, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на неделе с 26 сентября по 2 октября средняя стоимость ДТ снизилась на 4 копейки - до 54,49 руб./л. Средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку - до 47,86 руб./л и 53,09 руб./л соответственно. Стоимость на Аи-100 снизилась на 7 копеек - до 62,45 руб./л.

За последние несколько месяцев это первый случай, когда на столичных заправках снизились цены сразу на все виды нефтепродуктов. Так, дизтопливо в последний раз дешевело в начале августа (на 2 копейки), цена на бензины в последний раз снижалась в середине июля (на 2 копейки на обе марки). Одновременное снижение всех видов нефтепродуктов фиксировалось на АЗС в Москве в конце весны - в мае.