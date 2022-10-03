Беглов оценил потери бюджета Петербурга в 450 млрд рублей из-за отказа от КГН

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бюджет Петербурга в 2023-2025 годах может потерять более 450 млрд рублей из-за предложения Минфина ввести с 1 января 2023 года новый порядок распределения между регионами налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

"В результате применения данного подхода доходы бюджета Петербурга от бывших участников КГН снизятся в 2023 году в 3,5 раза. Только за 2023 год город потеряет более 220 млрд рублей, а потери за три года, на нашим оценкам, составят более 450 млрд рублей. Это на фоне относительно высокой инфляции, необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации.

По его словам, в соответствии с изменениями, которые предложил Минфин, часть налога на прибыль от бывших участников КГН предлагается зачислять в региональный бюджет напрямую, вторую - консолидировать на уровне федерального казначейства и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.

"Значимое сокращение доходов городского бюджета, которое, я повторюсь, уже сверстан и опубликован, делает невозможной реализацию значимых для Петербурга социальных, инфраструктурных проектов, включая проекты для поддержки "Газпрома". Попросту рушатся надежды петербуржцев на динамичное развитие города, которые появились у них в прошлом году в результате отдельных судьбоносных решений президента РФ", - отметил Беглов.

В завершение выступления он предложил доработать подход к распределению налога на прибыль от бывших участников КГН: "В масштабах страны - это не столь значимые деньги, а для города критичные потери".

В Госдуму внесены поправки в Бюджетный кодекс, которыми, в частности, утверждается новый норматив распределения налога на прибыль от экс-участников КГН.

После отмены института КГН Минфин предлагает в течение нескольких лет консолидировать и затем перераспределять между регионами налог на прибыль от экс-участников групп, начав с 80% в 2023 году, заявил на этих же слушаниях в Совфеде министр финансов Антон Силуанов.

"Для адаптации регионов в связи с отменой консолидированной группы налогоплательщиков предусмотрен компенсирующий механизм через составление нормативов распределения налога на прибыль от КГН с учетом фактических поступлений в прошлые годы. Предлагаем в следующем году 80% ресурсов от предприятий КГН поднимать на федеральный уровень и распределять по тем же регионам, чтобы минимизировать последствия для бюджета", - сказал он.

В последующие годы этот показатель предлагается сокращать на 20 п.п. каждый год.

"С субъектами Федерации этот вопрос мы обсуждали, но готовы и дальше до второго чтения продолжить обсуждение этого вопроса", - отметил министр.

Крупный бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не раз высказывался против отмены КГН (позволяет выплачивать налог на прибыль с совокупной прибыли компаний, входящих в группу), предупреждая о возможном снижении поступлений в отдельные региональные бюджеты. 3 октября глава РСПП Александр Шохин повторил эту позицию, дополнив ее предложением модифицировать институт КГН. По его словам, бизнес в частности, готов согласиться с ограничениями по зачету убытков внутри группы в пользу выплат в бюджет.

"Мы считаем, что многие промышленные регионы столкнутся с потерей бюджета. Мы считаем, что в принципе было бы правильно не прекращать пока режим КГН, тем более, что сложный переходный механизм предлагается создать, эффективность которого неочевидна сейчас. И было бы правильно сохранить данный институт, но с модификациями. В частности, мы готовы вести переговоры по ограничению, например, зачета убытков внутри КГН в пользу бюджета", - сказал Шохин, высказав мнение, что позиция бизнеса могла бы войти в предложения Совфеда к проекту бюджета.

Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на слова главы РСПП сразу дала понять, что обсуждение сохранения механизма КГН вряд ли возможно: "Александр Николаевич (Шохин - ИФ), возврата КГН не будет, как бы вы ни говорили, он себя не оправдал. Если бы все добросовестно работали в рамках, тогда бы он продолжил свою жизнь".

По словам Матвиенко, причиной отказа от КГН стало то, что консолидированные группы налогоплательщиков "начали прятать прибыль на убыточные предприятия и так далее", и в итоге введение этого института в целом снизило доходы от налога на прибыль как на федеральном, так и на региональном уровне.

По проекту бюджета Петербурга, доходы бюджета в 2023 году составят около 1 057 млрд рублей, расходы - более 1 169 млрд рублей. В 2023 году в структуре расходов 22,4% средств пойдут на сферу образования, 15,2% - социальную политику, 10,3% - здравоохранение, 13,8% - транспорт, 9,6% - дорожное хозяйство, 9,1% - ЖКХ.