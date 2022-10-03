"Мосбиржа" запланировала первые торги в 2023 году на 3-6 января

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2023 году. Об этом говорится в сообщении биржи.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3-6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

В дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках "Московской биржи" не проводятся.

В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.