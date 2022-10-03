РФ к 3 октября увеличила производство сахара на 23%
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 3 октября выработали 1,66 млн тонн свекловичного сахара, что на 23% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.
К этой дате накопано 15,2 млн тонн сахарной свеклы, это на 200 тыс. тонн больше чем в 2021 году. За прошедший месяц средняя урожайность свеклы снизились на 7%, до 437 ц/га.
Переработку сахарной свеклы нового урожая ведут 63 сахарных завода. В октябре их число увеличится до 68.
В Белоруссии, по данным ассоциации, накопано 1,324 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 393 ц/га. Производство сахара составило 95,2 тыс. тонн, что на 55% больше, чем год назад.
В Киргизии уборка и заготовка сахарной свеклы стартовала 1 октября. Ожидается, что производство свекловичного сахара начнется 10 октября. Сахарные заводы завершили переработку сахара-сырца, ввезенного в рамках беспошлинной квоты. Было выработано 48,4 тыс. тонн сахара.
Казахстан начнет переработку сахарной свеклы 5 октября.
По данным Международной организации по сахару, на которые ссылается ассоциация, фундаментальным фактором на мировом рынке является прогнозируемый в этом сезоне профицит сахара в размере 5,6 млн тонн. Мировое производство сахара может составить рекордный за последние три года показатель в более 181 млн тонн.