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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

РФ к 3 октября увеличила производство сахара на 23%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 3 октября выработали 1,66 млн тонн свекловичного сахара, что на 23% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

К этой дате накопано 15,2 млн тонн сахарной свеклы, это на 200 тыс. тонн больше чем в 2021 году. За прошедший месяц средняя урожайность свеклы снизились на 7%, до 437 ц/га.

Переработку сахарной свеклы нового урожая ведут 63 сахарных завода. В октябре их число увеличится до 68.

В Белоруссии, по данным ассоциации, накопано 1,324 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 393 ц/га. Производство сахара составило 95,2 тыс. тонн, что на 55% больше, чем год назад.

В Киргизии уборка и заготовка сахарной свеклы стартовала 1 октября. Ожидается, что производство свекловичного сахара начнется 10 октября. Сахарные заводы завершили переработку сахара-сырца, ввезенного в рамках беспошлинной квоты. Было выработано 48,4 тыс. тонн сахара.

Казахстан начнет переработку сахарной свеклы 5 октября.

По данным Международной организации по сахару, на которые ссылается ассоциация, фундаментальным фактором на мировом рынке является прогнозируемый в этом сезоне профицит сахара в размере 5,6 млн тонн. Мировое производство сахара может составить рекордный за последние три года показатель в более 181 млн тонн.

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