Модернизация НПЗ Esmeraldas сэкономит Эквадору $700 млн в год

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Petroecuador и Минестерство энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора объявили международный тендер на модернизацию, расширение и внедрение процесса глубокой нефтепереработки на заводe Esmeraldas на тихоокеанском побережье.

В Petroecuador рассчитывают, что за счет модернизации НПЗ Эквадор сможет прекратить импорт примерно 54 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки, а бюджет на импорт топлива сократится на $700 млн в год. Кроме того, местный рынок получит продукцию стандарта Евро-5.

Финансирование проекта должен будет взять на себя победитель тендера.

Мощность Esmeraldas, который является крупнейшим из трех НПЗ в стране, составляет 110 тысяч баррелей в сутки.