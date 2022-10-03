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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде

Клиенты Сбербанка с начала года купили 100 т драгметаллов в обезличенном виде
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка с января по сентябрь 2022 года открыли 300 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС), сообщил банк.

Закупки драгоценных металлов в обезличенном виде за этот период достигли 100 тонн, в том числе золота - почти 7 тонн, серебра - около 89 тонн и примерно по тонне платины и палладия, уточнили "Интерфаксу" в Сбербанке.

На покупку золота было потрачено 33,7 млрд рублей - больше всего по сравнению с объемом средств, затраченных на покупку других драгоценных металлов.

Сбербанк
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