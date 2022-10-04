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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Корпорация МСП создала лизинговую "дочку" с уставным капиталом 6 млрд рублей

Приоритетом компании будет льготный лизинг оборудования

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг" с уставным капиталом 6 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компания была создана 30 сентября, гендиректором назначена Татьяна Гончарова.

О планах учредить федеральную лизинговую компанию в июне на ПМЭФ объявил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Он сказал, что новая "дочка" будет создана на базе четырех региональных лизинговых компаний и начнет свою операционную деятельность в сентябре 2022 года. По словам Исаевича, появление единой лизинговой компании в структуре корпорации поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более чем в пять раз.

"В результате к 2025 году мы ожидаем прироста объемов льготной лизинговой поддержки более чем в пять раз. Ее совокупный объем должен составить не менее 50 млрд рублей", - заявил Исаевич, добавив, что приоритетом программы льготного лизинга остается оборудование.

Корпорация МСП - федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства. Ее контролирующим акционером является Российская Федерация в лице Минэкономразвития.

Корпорация МСП МСП Лизинг Татьяна Гончарова Александр Исаевич Миэкономразвития
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