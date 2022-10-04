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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"РН-Уватнефтегаз" взыскал с сервисной компании 1,1 млн рублей за поломку оборудования

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области по требованию ООО "РН-Уватнефтегаз" взыскал с ООО "Римера-Сервис" 1,15 млн рублей убытков из-за вышедшего из строя электропогружного оборудования, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Компании в 2018 году заключили договор на выполнение работ по комплексному обслуживанию электропогружного оборудования. По данным истца, по вине ответчика на месторождениях дважды произошел отказ УЭЦН (установка электроприводного центробежного насоса). В частности, расследование причин отказа оборудования на Протозановском месторождении выявило, что снижение изоляции в электродвигателе было вызвано неправильным подбором муфты.

Затраты истца на ремонт узлов УЭЦН и кабельной линии составили 1,15 млн рублей.

"Римера-Сервис" вину не признало, сообщив, что оборудование находилось на гарантийном обслуживании, при этом истец устранил недостатки с привлечением третьего лица без уведомления сервисной компании о случившемся.

Суд же при рассмотрении дела не нашел обстоятельств, исключающих вину ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств, и принял решение взыскать с него убытки.

ООО "РН-Уватнефтегаз" - дочернее общество "Роснефти", занимается разведкой и добычей углеводородов на юге Тюменской области (Уватский муниципальный район), в Ханты-Мансийском автономном округе и Омской области. Нефтедобывающие активы предприятия образуют Уватский проект. Площадь Уватского проекта - более 25 тыс. кв. км. Здесь открыто 39 нефтяных месторождений и одно нефтегазоконденсатное.

РН-Уватнефтегаз Римера-Сервис Арбитраж Тюменской области Роснефть Уватский проект
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