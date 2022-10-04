Агрохолдинг "Юбилейный" запланировал поставки спирта в Африку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Юбилейный" (Тюменская область) планирует до конца текущего года начать поставки этилового спирта в Африку, рассматривает вопрос об открытии в одной из стран торгового представительства, сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, компания планирует произвести закупку танк-контейнеров для доставки спирта в порт.

Инвестиции в проект могут составить до 200 млн рублей.

"Наш завод способен производить 1,6 млн декалитров спирта в год, однако с учетом перенасыщенности российского рынка этим продуктом, реализовать весь объем внутри страны очень сложно. Кроме того, существует жесткое регулирование государством. На этом фоне экспорт является единственным вариантом увеличить объемы производства", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Сергея Мамонтова.

Мамонтов также отметил, что новые рынки сбыта этилового спирта нужны в том числе и для того, чтобы не снижать объемы выпуска других продуктов, так как завод имеет замкнутый производственный цикл. "Его уязвимость в том, что при остановке производства одного из трех продуктов – лизина, глютена либо спирта – невозможен выпуск других", - пояснил он.

Агрохолдинг "Юбилейный" – крупная агрокомпания Тюменской области. В группу входят Ишимский мясокомбинат и племзавод "Юбилейный", а также завод глубокой переработки зерна "АминоСиб". Основными направлениями деятельности холдинга являются свиноводство, переработка мяса, растениеводство, производство комбикормов, а также оптовая и розничная торговля. Агрохолдинг принадлежит физлицам.