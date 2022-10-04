Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в сентябре вырос до 13,1 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в сентябре составил 13,11 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это на 6% больше, чем в августе, и на 19% больше, чем в сентябре прошлого года.

В натуральном выражении объем торгов золотом в сентябре составил 4 тонны (против 3,5 тонны в августе и 2,6 тонны в сентябре прошлого года), серебром – 9,3 тонны (против 9,6 тонны и 3,7 тонны соответственно).

Всего за январь-сентябрь объем торгов драгметаллами составил 79,56 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов составлял примерно 10 млрд рублей, в 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей, а в 2021 году – свыше 17 млрд рублей.