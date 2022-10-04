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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Рынок акций РФ во вторник подрос на внешнем оптимизме

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подъем сдерживался фиксацией прибыли игроками после роста с начала недели. Индекс МосБиржи поднялся в район 2050 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+8,8%), при этом просели бумаги металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2046,42 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался к 2080 пунктам), индекс РТС - 1100,14 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,7%.

Доллар просел до 58,58 рубля (-0,28 рубля).

Кроме "Полюса" подорожали расписки OZON (+4,7%), TCS Group (+3,8%), акции "МТС" (+3,5%), "Интер РАО" (+3,1%), "АЛРОСА" (+2,8%), "Яндекса" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), Polymetal (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-3,5%), "Северстали" (-3%), "Аэрофлота" (-2,9%), "ММК" (-2,5%), Сбербанка (-2,4% и -1,9% "префы"), ВТБ (-2,3%), "Газпрома" (-1,8%), "Магнита" (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), UC Rusal (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции ПАО "Полюс" подорожали вслед за ростом цен на золото, а также на фоне предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко увеличить диверсификацию госрезервов за счет повышения доли драгметаллов, в том числе золота.

Акции МТС выросли после заявлений аналитиков Газпромбанка о том, что оператор связи остается одним из самых перспективных с точки зрения потенциала роста активов российского фондового рынка. Акции металлургов подешевели на сообщениях о сокращении в сентябре объемов транспортировки металлургической продукции по железной дороге на 42,7%, а также ввиду снижения цен на сталь в Азии на 3,2% за прошлый месяц при удорожании железнодорожных перевозок на 15-20%.

По мнению ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рост индекса МосБиржи во вторник сдерживался фиксацией прибыльных позиций игроками после сильного роста накануне. Явными аутсайдерами стали наиболее весовые бумаги рынка, в то время как подорожали преимущественно малоликвидные акции.

Слабее рынка выглядели депозитарные расписки большинства компаний. Просели акции "Акрона" и "ФосАгро", что связано с планами Минфина РФ ввести экспортную пошлину на удобрения. Введение экспортной пошлины может привести к снижению EBITDA производителей минудобрений на 9-10%, полагает аналитик.

Акции "АЛРОСА" поддержали новости о том, что европейские страны не согласовали санкции в отношении алмазов из России. Индекс МосБиржи в ближайшие дни будет колебаться в диапазоне 2000-2050 пунктов с попытками роста до отметки 2100 пунктов, полагает Головинов.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, поддержку рублевым активам оказывал ценовой позитив в сырьевых товарах.

Важным событием среды будет заседание представителей стран ОПЕК+: прогнозируемое сокращение добычи альянсом может стать позитивным событием для российских нефтяных компаний. Также в середине недели состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики.

На рынке акций РФ в середине недели может усилиться осторожность перед неформальным саммитом лидеров стран ЕС 6-7 октября, где будут обсуждаться в том числе антироссийские санкции. Тем не менее, рост нефти может удержать индекс МосБиржи выше 2000 пунктов. В среду индикатор будет двигаться в пределах 1950-2070 пунктов, полагает Бахтин.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что рынок акций РФ не смог развить импульс роста в ожидании новых антироссийских санкций от Евросоюза.

Бумаги ПАО "Полюс" и "Селигдара" подогревались ростом цен на золото, которые поднялись до максимума с первой половины сентября и закрепились выше психологически важной отметки $1700 за унцию с перспективой движения в район важного среднесрочного сопротивления $1760 за унцию. Стабилизация выше $1760 может предвещать тестирование $1800 с последующим ускорением роста в район $1900 за унцию. Акции "Газпрома" сохраняли слабость на фоне сообщений о продолжении утечек газа на "Северном потоке 2".

На внешних рынках акций продолжилось коррекционное ралли, обусловленное надеждами на смягчение позиций крупнейших центральных банков в связи со складывающейся экономической обстановкой. Если выходящие на неделе отчеты по занятости в США окажутся хуже прогнозов, то вера инвесторов в более сдержанное повышение ставки ФРС в ноябре может укрепиться, полагает аналитик.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными сопротивлениями выступают уровни 2050 и 1120 пунктов, инвесторы предпочитают осторожничать перед объявлением новых санкций Евросоюза во второй половине недели. В среду акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с дивидендами за первое полугодие, после чего ближайшими дивидендными историями станут "Газпром" и "Татнефть", напомнила Кожухова.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 2,6-4,2%) и США (индексы растут на 2,5-3,2% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Гонконга – в связи с Праздником двойной девятки.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике (ДКП) в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают рост на ожиданиях сокращения добычи странами альянса ОПЕК+. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $91,69 за баррель (+3,2% и +4,4% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $86,33 за баррель (+3,2% и +5,2% в понедельник).

Нефтяной рынок слишком сфокусирован на перспективах спроса вместо того, чтобы обратить внимание на потенциальный дефицит предложения, заявил глава государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер в ходе проходящего в Лондоне форума Energy Intelligence.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему. Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидировали в росте акции "Глобалтрак менеджмент" (+7,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,2%), расписки EMC (+5,6%), Globaltrans (+4,9%), бумаги "Совкомфлота" (+4,5%), ПАО "Лензолото" (+4,4%), "Нижнекамскнефтехима" (+4,1%).

Акционеры ПАО "Белуга Групп" (+2,1%, до 2727 рубля) в ходе внеочередного собрания приняли решение направить прибыль за первое полугодие 2022 года на выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября. Общая сумма дивидендов по итогам первого полугодия составит 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия вырастут вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщала компания ранее.

Подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (-5,2%), ПАО "Электроцинк" (-3,5%), расписки "О'Кей" (-3,5%), бумаги "Энел Россия" (-3,5%), ГК "Самолет" (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,37 млрд рублей (из них 9,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,24 млрд рублей на акции "Полюса").

МосБиржа РТС
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