Доходы CEO крупнейших компаний США превысили зарплату рядового сотрудника в 399 раз

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доходы главных исполнительных директоров 350 крупнейших американских компаний в 2021 году в среднем выросли на 11% - до $27,8 млн, свидетельствуют данные Института экономической политики (Economic Policy Institute, EPI).

В результате зарплаты CEO теперь превышают средний уровень оплаты труда рядового сотрудника почти в 399 раз, что является рекордом, говорится в сообщении некоммерческого американского аналитического центра. Предыдущий максимум, когда зарплата CEO превышала доход рядового сотрудника в 393 раза, был зафиксирован в 2000 году.

Для сравнения, в 1965 году эта разница составляла всего 20 раз. С 1978 года доходы руководителей компаний взлетели на 1460%.

"Непомерная заработная плата генеральных директоров способствует росту неравенства, которое мы могли бы сдерживать, не нанося никакого ущерба экономике в целом", - говорится в заявлении директора по исследованиям EPI Джоша Бивенса.

EPI рассчитывает средний показатель на основе данных 350 крупнейших по объему продаж компаний страны, акции которых обращаются на биржах. Он учитывает базовую зарплату, бонусы и компенсации в виде акций и т.д.

При этом институту пришлось не учитывать в расчетах за прошлый год доходы главы Tesla Илона Маска, которые оказались чрезвычайно высокими даже для типичных CEO, отмечает MarketWatch. Он использовал опцион на акции на сумму $23,5 млрд, который истекал в 2022 году. Это сделало его доходы почти в 1000 раз выше, чем у руководителей других крупных компаний страны.