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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Глава Нацбанка Украины подал в отставку по состоянию здоровья

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во вторник подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке, сообщается на сайте НБУ.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку", - приводятся в сообщении слова Шевченко.

По его словам, Нацбанку в сложное время удалось обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, не допустить паники на валютном рынке, остановить масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержать инфляцию на адекватном уровне и "подставить плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств".

Шевченко также заявил, что передает банковскую систему сильной, капитализированной и стойкой тем, кто придет после него.

До принятия соответствующих решений Верховной радой Украины об увольнении и назначении на должность главы Национального банка, правление НБУ продолжит выполнять свои функции и осуществлять управление деятельностью Нацбанка в текущем составе, отмечается в сообщении.

Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля 2020 года, до этого он был главой правления государственного Укргазбанка.

Украина
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