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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 октября снизится на 14%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 октября снизится до 2,119 тыс. рублей с 2 тыс. 476,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Снижение пошлины составит 14,4%.

Пошлина на ячмень снизится до 1 тыс. 849,8 рубля с 2 тыс. 152,6 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 295,6 рубля с 3 тыс. 659,9 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 11 октября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,1 за тонну на пшеницу ($308,2 неделей ранее), $282,3 - на ячмень ($281,8), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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