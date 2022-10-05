Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования РФ и Белоруссии, сообщает Белый дом.

"В понедельник 4 октября президент подписал (...) "Закон о запрете обмена СДР России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закон запрещает министру финансов США участвовать в сделках, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Белоруссии.