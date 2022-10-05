Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии
Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования РФ и Белоруссии, сообщает Белый дом.

"В понедельник 4 октября президент подписал (...) "Закон о запрете обмена СДР России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закон запрещает министру финансов США участвовать в сделках, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Белоруссии.

Специальные права заимствования (СДР, special drawing rights) - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом.

США Россия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Экономисты посчитали, что убытки Европы от энергокризиса могут превысить 1 трлн евро

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Маск предложил закрыть сделку по покупке Twitter на прежних условиях

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году с 8,9% до 4,5%

Доходы CEO крупнейших компаний США превысили зарплату рядового сотрудника в 399 раз

"Молдовагаз" обещает приложить все усилия для выполнения обязательств перед "Газпромом"

Глава Shell счел, что введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать

Глава Shell счел, что введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент

"Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей

Минимальная розничная цена на игристое вино может вырасти до 239 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });