Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования РФ и Белоруссии, сообщает Белый дом.
"В понедельник 4 октября президент подписал (...) "Закон о запрете обмена СДР России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что закон запрещает министру финансов США участвовать в сделках, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих России или Белоруссии.
Специальные права заимствования (СДР, special drawing rights) - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом.