"Газпром" объявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября, сообщил российский концерн.

Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

1 октября поставки российского газа в Италию через Австрию остановились.

Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. "Газпром" пояснял, что транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября".

Сообщалось, что Eni работает с "Газпромом" над тем, чтобы определить, возможно ли возобновить поставки и в Италию.