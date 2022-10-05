Германия увеличила экспорт в РФ в августе на 11,9%, сократила импорт на 6,7%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в августе на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,1 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из России в позапрошлом месяце уменьшился на 6,7%, до 2,7 млрд евро.

Экспорт в РФ за период с января по август упал на 37,2%, до 10,8 млрд евро, импорт вырос на 39,2%, до 28,4 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в августе повысился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 133,1 млрд евро. Импорт увеличился на 3,4%, до 131,9 млрд евро. Рост по сравнению с августом 2021 года составил соответственно 18,1% и 33,3%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в августе составил 72,8 млрд евро, уменьшившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Поставки в страны еврозоны сократились на 0,6%, до 51 млрд евро, экспорт в страны за пределами ЕС повысился на 4,7%, до 60,3 млрд евро. Поставки в США выросли на 12%, в Китай - на 2,9%, в Великобританию - на 7,4%.

Импорт из стран ЕС увеличился на 2,5%, до 63,7 млрд евро, из стран еврозоны - на 2,9%, до 43,2 млрд евро. Импорт из стран за пределами ЕС в августе вырос на 4,2%, до 68,2 млрд евро. Германия увеличила закупки в Китае в позапрошлом месяце на 2,2%, в Великобритании - на 6%, в США - на 5,3%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 1,2 млрд евро по сравнению с 13,7 млрд евро годом ранее и 3,4 млрд евро в июле.