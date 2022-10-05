Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,8%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением blue chips в ожидании одобрения новых антироссийских санкций Запада, а также на фоне ослабления оптимистичных настроений на внешних площадках; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,8% на фоне укрепления рубля, лидируют в откате бумаги Polymetal после ралли накануне.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2031,01 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1097,74 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 58,45 рубля (-0,5 рубля).

Постпреды государств-членов ЕС во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду.

Президент РФ подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Подешевели акции Polymetal (-2,3%), расписки OZON (-2%), бумаги "Северстали" (-1,6%), UC Rusal (-1,4%), "МТС" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,4% "префы"), "НЛМК" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в среду оптимизм на глобальных рынках несколько угасает: ключевые азиатские индексы показывают положительную динамику, однако фьючерсы на американские индексы ушли в минус, а нефть консолидируется. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2000-2100 пунктов. Без значимых триггеров сильной динамики не ожидается ввиду явного отсутствия покупателей.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на рынке акций РФ ожидается смешанная динамика "фишек" при сокращении волатильности. Ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2020-2080 пунктов. Рубль укрепляется на фоне возможных новых антироссийских санкций, коридор для пары USD/RUB - 56-58 руб./$1.

СМИ сообщают о готовности ОПЕК+ сократить добычу на 1-2 млн б/с. Пока сложно прогнозировать, как это возможное решение повлияет на баланс спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе. Ранее ожидалось, что только Россия может к концу года сократить добычу, но пока объективных данных, подтверждающих это, нет. ЕС и США разрабатывают механизм установления предельной цены на российскую нефть в рамках нового пакета ограничений, однако вторичные санкции в связи с этим не планируются. В итоге, скорее всего, значительного дефицита сырья зимой на рынке не будет, нефть Brent в октябре будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне выросли на 2,8-3,3% во главе с Nasdaq на фоне восстановления спроса на рисковые активы. Днем ранее рынок акций США также резко вырос, и начало квартала стало для него самым успешным с 1938 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

Резервный банк Австралии во вторник неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п.

В среду в Азии также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, гонконгский Hang Seng после выходных подскочил на 6,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,5%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Центробанк Новой Зеландии в среду вновь увеличил ставку на 50 б.п., до максимальных с апреля 2015 года 3,5% годовых. Как показал протокол заседания, руководство ЦБ также обсуждало вероятность подъема ставки на 75 б.п.

В Южной Корее потребительские цены (индекс CPI) в сентябре выросли на 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,7% в августе, хотя аналитики не ожидали изменений.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $91-88 за баррель (+0,1% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $86,5 за баррель (-0,02% и +3,5% во вторник).

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.