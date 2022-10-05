"Магнит" запустил собственное производство кофе в Твери

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" открыл цех по обжарке и фасовке кофе на базе собственного предприятия в Твери.

С запуском нового производства компания планирует покрыть до 26% потребностей своей сети в этой продукции и ежегодно выпускать более 800 тонн кофе в разных ценовых категориях, говорится в сообщении "Магнита".

По расчетам ритейлера, за счет собственных мощностей, логистики и розницы цены будут на 10% ниже аналогов в первом ценовом сегменте и на 20% – в сегменте "средний плюс".

Поставки уже начались во все магазины в 67 регионах присутствия сети.

Кофейные зерна для нового производства – арабика и робуста – поступают из Бразилии, Эфиопии, Уганды и Вьетнама. Практически вся упаковка продукции – российского производства.

По данным экспертов компании, в магазинах розничной сети продажи кофе за восемь месяцев 2022 года в натуральном выражении выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Собственный цех переработки кофе позволит нам обеспечить разнообразный ассортимент и частично заместить ушедшие международные бренды", - отметил директор по собственным производствам "Магнита" Вячеслав Краснояров (его слова приведены в сообщении компании).

"Магнит" – крупнейший в РФ ритейлер по числу магазинов и второй по размерам выручки. На конец июня под управлением компании было 26 731 магазин. Кроме того, "Магнит" – единственный крупный ритейлер, владеющий собственными мощностями по выпуску продуктов питания. Компании принадлежат 18 таких предприятий.