Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре в размере 305,6млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в сентябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 282,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

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