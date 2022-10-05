Инвестиции в основной капитал лесопереработки в РФ в январе-августе выросли на 30%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в основной капитал лесоперерабатывающих предприятий РФ в январе-августе 2022 года увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рослесинфорга.

"Инвесторам по-прежнему интересен лесоперерабатывающий комплекс, в этом году они продолжают наращивать вложения в основной капитал предприятий ЛПК. Динамика такова, что к августу этого года объемы вложений на треть превысили показатели аналогичного периода прошлого года, а если сравнить с благополучным для экономики допандемийным 2019 годом, то они возросли более чем в 1,5 раза", - прокомментировал директор Рослесинфорга Павел Чащин, слова которого процитировали в организации.

По мнению Чащина, динамика инвестиций "говорит о высокой устойчивости отрасли, адаптивности сегмента переработки к изменениям рынка и позитивным ожиданиям от реализации инвестпроектов в горизонте как минимум 5-10 лет".

Инвестиции в обработку древесины и производство изделий из дерева увеличились в 1,5 раза – до 34,7 млрд рублей. Капиталовложения в производство бумаги и бумажных изделий выросли на 25,6% и составили 43,6 млрд рублей.

Вложения в основной капитал предприятий, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой, выросли на 28,6%, до 12,378 млрд рублей.

Объем инвестиций в сегменте мебельного производства в январе-августе 2022 года составил 3,7 млрд рублей, увеличившись на 10,1%.

"Отрасль по всей вероятности продолжит развиваться именно в сегменте переработки, занимая ниши ушедших зарубежных игроков. При этом логистический фактор и возможности находить новые рынки будут оказывать определенное ситуативное влияние на решения инвесторов", - отметил Чащин.