Численность и оборот ИТ-компаний в РФ растут, рентабельность активов снижается

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ИТ-сектор в условиях общего санкционного давления на российскую экономику по итогам 2021-го - первой половины 2022 годов продемонстрировал положительную динамику по большинству ключевых индикаторов, говорится в исследовании "СПАРК-Интерфакс".

Как отмечают эксперты "СПАРКа", вопреки общему сокращению численности компаний в России, темпы регистрации новых юрлиц в секторе информационных технологий продолжали расти. Если в первые два месяца текущего года в среднем регистрировалось по 470 ИТ-компаний в месяц, то в последующие шесть месяцев - по 838, что на 78% больше среднероссийского показателя по всем отраслям (14%). За март-август 2022 года было зарегистрировано более 5000 новых компаний, общее число действующих ИТ-компаний в РФ превысило отметку в 73 000.

По итогам 2021 года совокупная выручка ИТ-компаний выросла на 23%, до 3,868 трлн руб. Рост оборота сохранялся и в первой половине 2022 года.

Об улучшении общего финансового состояния сектора говорят и показатели Индекса финансового риска "СПАРК-Интерфакс", оценивающего вероятность утраты компанией платежеспособности на горизонте в год-полтора. Доля компаний, имеющих высокий риск, в 2021 году снизилась с 16% до 14%.

Краткосрочные активы и денежные средства ИТ-компаний по итогам прошлого года сохранили перевес над размером займов и кредитов. Несмотря на то, что объем привлеченных заемных средств вырос на 17%, сектор не имел чистого долга. Уровень абсолютной ликвидности ИТ-компаний более чем в 3 раза превышал общероссийский показатель.

По состоянию на июнь 2022 года количество конкурсных производств на 1000 компаний сектора было в 4 раза ниже среднего по всем отраслям.

Негативную динамику демонстрирует рентабельность ИТ-сектора. В 2021 г. средняя норма чистой прибыли упала до 10,0% по сравнению с 13,9% в предыдущем году, когда ее уровень более чем в 2 раза превышал среднероссийский показатель. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", сектор опустился с 9 на 17 место в рейтинге рентабельности ключевых видов экономической деятельности. Рентабельность активов также снизилась - с 9,0% до 7,4%, что отодвинуло IT-бизнес на 34-е место в общем списке.

В то же время доля организаций с нормой прибыли выше 10% увеличилась с 41,6% в 2020 году до 42,4% в 2021 г. Одновременно происходило устойчивое снижение удельного веса убыточных компаний в секторе, сократившегося до 20,4% (24,9% в среднем по России).

По итогам первого полугодия 2022 года наблюдались некоторые негативные тенденции в области платежей. Ускорились темпы роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, а также задолженности по займам и кредитам, хотя уровень просрочки оставался незначительным.

Уровень расчетов с контрагентами, оцениваемый по Индексу платежной дисциплины "СПАРК-Интерфакс", сохранял благоприятный тренд. Доля ИТ-компаний с высоким риском неплатежей выросла несущественно - до 5,5% в июне 2022 года (5,0% в феврале), что было заметно ниже общероссийского показателя в 9,0%. Для сравнения: в пандемийном 2020 году удельный вес ИТ-компаний с неудовлетворительной платежной дисциплиной достигал 10,5%.

Полный текст обзора доступен по ссылке https://spark-interfax.ru/articles/sektor-it-v-rossii-september-2022