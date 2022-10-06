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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

ЦБ до конца года не будет наказывать банки за отсутствие ЕБС-идентификации в приложениях

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Банк России до конца 2022 года не будет применять меры воздействия к банкам, которые не внедрили в своих мобильных приложениях и на сайтах возможность открыть счет или вклад, а также получить кредит с использованием идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), говорится в сообщении регулятора.

Российские банки с универсальной лицензией с 1 сентября 2022 года должны были обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета и вклады в рублях, а также получать кредиты в рублях на официальном сайте банка и в его мобильном приложении после проведения идентификации с помощью биометрии. Соответствующие изменения в 115 федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены в декабре 2020 года. Изначально предполагалось, что возможности удаленного открытия счетов и получения кредитов появятся с 1 января 2022 года, но затем было решено сдвинуть этот срок до сентября.

"Регуляторные послабления позволят тем кредитным организациям, которые в силу текущей ситуации это еще не сделали, завершить технологические мероприятия и внедрить такой сервис в мобильных приложениях и интернет-банке, а также усовершенствовать систему информационной безопасности", - отмечает ЦБ.

В конце сентября о том, что регулятор на время может отказаться от применения мер воздействия к банкам, которые не смогли в срок внедрить в свои приложения предоставление ряда услуг по биометрии, сообщал директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы получили обращение от банковской ассоциации, мы получили обращения от отдельных участников рынка, и сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в ближайшее время опубликовать информационное письмо относительно возможности со стороны Банка России неприменения мер воздействия в течение определенного периода времени, который требуется участникам рынка для того, чтобы обеспечить вывод биометрии в свои мобильные приложения", - уточнял Пронин.

По его словам, проблемы наблюдались не только со сбором биометрии в мобильных приложениях банков, но и с передачей данных кредитными организациями в ЕБС.

ЦБ РФ
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