Рост цен на мясо за последний месяц заметил каждый третий россиянин

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели наблюдали 33% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

На вопрос социологов о том, на какие основные продукты "цены за последний месяц заметно выросли", 29% сограждан при ответе указали на молоко и молочную продукцию, 28% респондентов - на сахар, на рыбу и морепродукты - каждый четвёртый (25%).

Результаты исследования показывают, что о подорожании хлеба и растительного масла говорят по 23% респондентов соответственно, о после цен на крупы и макаронные изделия - каждый пятый (20%), на яйца - 19% респондентов.

По данным ФОМ, рост цен на плодоовощную продукцию за последний месяц заметили 15% россиян, на алкогольные напитки - 9% сограждан.

Опрос был проведён с 30 сентября по 2 октября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 российских регионах.