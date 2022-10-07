Минпромторг хочет освободить от акциза на жидкую сталь еще 10 заводов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает освободить от акциза на жидкую сталь еще 10 предприятий, в том числе "Ижсталь" (входит в группу "Мечел") и "Уральскую сталь" (принадлежит АО "Загорский трубный завод"), следует из проекта приказа на портале regulation.gov.ru.

В перечень также вошли ПО "Бежицкая сталь" (крупнейший производитель и поставщик вагонного литья в России, входит в "Трансмашхолдинг"), "Металлургический завод "Электросталь" (Московская область), "Металлургический завод "Петросталь" и "НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" (Санкт-Петербург, входят в группу компаний "Кировский завод"), "Златоустовский металлургический завод" (Челябинская область), "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"(крупнейший в России производитель экскаваторного оборудования, Санкт-Петербург), "Автомобильный завод "Урал" (входит в "Объединенную машиностроительную группу"), завод "Буммаш" (Удмуртия, специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения).

Ранее от акциза на жидкую сталь были освобождены четыре компании машиностроения - "Тяжпрессмаш", "Промлит", "ВКМ-Сталь" и "Алтайвагон" и два производителя спецстали - "Волжский трубный завод" (группа ТМК) и корпорация "Красный октябрь".

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин постановил сформировать перечень предприятий, которые будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, введенного для металлургической отрасли с 2022 года. Речь шла о компаниях, которые производят жидкую сталь для собственных нужд, а также промпредприятиях, ежегодно производящих не более 300 тысяч тонн стали улучшенного качества - с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. Эта мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности, считают в правительстве.