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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Гендиректор Хабаровского нефтезавода ННК перешел на Комсомольский НПЗ "Роснефти"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ООО "РН-Комсомольский НПЗ" 6 октября возглавил Игорь Быстров, занимавший ранее пост гендиректора другого дальневосточного НПЗ - АО "ННК-Хабаровский НПЗ", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Быстров возглавлял Хабаровский НПЗ с 27 сентября 2018 года.

На сайте Хабаровского НПЗ говорится, что с 4 октября и.о. гендиректора является Андрей Каленский.

Комсомольский НПЗ "Роснефти" ранее возглавлял Алексей Гаврилов.

"РН-Комсомольский НПЗ" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае. Проектная мощность составляет 8,5 млн тонн нефти в год. Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, судовое топливо RMLS 40 и другие продукты.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) перерабатывает до 6 млн тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Роснефть ННК Игорь Быстров
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