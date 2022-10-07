Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,2% за неделю
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,2% – до 39 804 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,91%, до 37 886 руб./т. Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|03.10.2022
|04.10.2022
|% к пр. д.
|05.10.2022
|% к пр. д.
|06.10.2022
|% к пр. д.
|07.10.2022
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|41118
|40016
|-2,68
|39741
|-0,69
|39912
|0,43
|39804
|-0,27
|-3,2
|Регуляр-92
|38623
|37727
|-2,32
|37463
|-0,7
|37829
|0,98
|37886
|0,15
|-1,91
|ДТ-летнее
|55323
|55493
|0,31
|55963
|0,85
|56314
|0,63
|55934
|-0,67
|1,1
|ДТ-зимнее
|73293
|71102
|-2,99
|70168
|-1,31
|70108
|-0,09
|69224
|-1,26
|-5,55
|Мазут топочный
|11614
|11583
|-0,27
|13971
|20,62
|10752
|-23,04
|11040
|2,68
|-4,94
|Авиатопливо
|70036
|69600
|-0,62
|69421
|-0,26
|69064
|-0,51
|69216
|0,22
|-1,17
|СУГ
|12903
|13033
|1,01
|12612
|-3,23
|11920
|-5,49
|10610
|-10,99
|-17,77
Цены приведены по национальному индексу