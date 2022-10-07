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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Число неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во II кв. стало рекордным за 13 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во втором квартале текущего года достигло максимального уровня с 2009 года на фоне роста цен на энергоресурсы, ослабления спроса и увеличения стоимости заимствований, пишет газета Financial Times.

По итогам второго квартала 2022 года неплатежеспособными оказались 5 629 компаний, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Это самый высокий показатель за 13 лет. Предыдущий рекорд - 6 943 компании - был зафиксирован в четвертом квартале 2008 года в период глобального финансового кризиса.

Компании сталкиваются с растущим количеством проблем, включая увеличение расходов, надвигающуюся рецессию и рост процентных ставок, пишет FT.

По данным ONS, 22% компаний сообщили, что основным поводом для беспокойства являются цены на энергоносители. В феврале, до ситуации на Украине, подобные опасения высказывали 15% компаний.

Более половины неплатежеспособных компаний в первом полугодии 2022 года относятся к строительному, производственному и розничному секторам, а также сфере гостеприимства, поскольку эти отрасли экономики наиболее подвержены росту цен и ослаблению спроса.

Самое высокое количество неплатежеспособных компаний с начала 2022 года было зафиксировано в строительном секторе. За первое полугодие показатель составил 2 083 компании, что составляет почти 20% от общего количества. При этом в данных не уточняется общее количество неплатежеспособных компаний за январь-июнь.

Великобритания Англия Уэльс
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