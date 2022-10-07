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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Аналитики отметили исход молодых богатых специалистов из Нью-Йорка и Калифорнии

Переселяются они в Техас, Флориду и Вашингтон

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Молодые люди с высокими доходами активно переселяются из самых дорогих американских штатов в регионы с более умеренными ценами, показало исследование SmartAsset. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики изучали группу, которую они назвали "богатые молодые профессионалы" - граждане младше 35 лет с годовым доходом свыше $100 тысяч до вычета налогов, сравнивая данные Налогового управления США за 2019 и 2020 годы по всем штатам.

Штат Нью-Йорк зафиксировал чистый отток в указанной категории в количестве 15 788 человек. На втором месте расположилась Калифорния с показателем в 7960.

Молодые высокооплачиваемые специалисты покидают эти штаты, занимающие первые строчки в рейтингах стоимости жизни, и переселяются в более привлекательные с точки зрения цен регионы. В тройке самых популярных направлений оказались Техас (чистый приток 3 823 человека) и Флорида (3411), где нет подоходного налога, а также Вашингтон (2753.). Также существенный приток богатых профессионалов зафиксирован в Колорадо, Нью-Джерси и Северной Каролине.

Вероятно, распространенность удаленной работы во время пандемии коронавируса стала важным фактором для решения состоятельных и молодых американцев сменить место жительства, допускают аналитики.

"Наше исследование не содержит количественного анализа влияния коронавируса на характер миграции богатых молодых профессионалов, но мне кажется важным отметить его потенциальный эффект, - сказала Сюзанна Снайдер из SmartAsset. - По мере закрытия офисов и перехода на удаленную работу молодые профессионалы получили больше свободы в выборе места для жизни, поскольку они смогли определять его без учета таких факторов, как близость к месту работы".

США SmartAsset Нью-Йорк Калифорния Техас Флорида Сюзанна Снайдер
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