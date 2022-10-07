Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в пятницу упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с конца апреля на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, введения новых антироссийских санкций Западом и ослабления рубля.

К 17:56 индекс упал на 4,4%, до 998,74 пункта, индекс МосБиржи снизился на 3,8% до 1943,17 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируовали негативную динамику в пределах 7,9%.

Доллар к этому времени дорожал на 33 копейки до 61,23 рубля.

В лидерах отката выступают акции ПАО "Полюс" (-7,9%), "Интер РАО" (-5,8%), расписки OZON (-5,8%), бумаги Polymetal (-5,7%), "Газпрома" (-5,5%), расписки TCS Group (-5,1%), акции "Газпром нефти" (-5%), "АЛРОСА" (-4,8%), "Роснефти" (-4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 17:56 составил 35,52 млрд рублей (из них 13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,7 млрд рублей на акции "Роснефти").