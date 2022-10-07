Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Мурманский порт не ждет последствий для перевалки от ограничений в портах Норвегии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ограничение доступа российских рыболовных судов в норвежские порты не повлияет на объемы перевалки в рыбном порту Мурманска, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП).

"Учитывая, что в Норвегии объясняют отказ от полного запрета на заход российских судов тем, что это важно для совместного управления рыбными запасами, мы можем предположить, что все так и есть. Также важно держать во внимании то, что три порта, в которые судозаходы продолжатся, и так являются основными для отечественных рыбаков", - считают в ММРП.

Сейчас российским рыболовным судам разрешено заходить в порты на севере Норвегии - Киркенес, Ботсфьорд и Тромсе.

"Существенные изменения в количестве прибывающей на родной берег рыбы вряд ли появятся", - резюмировал представитель ММРП.

На днях стало известно, что власти Норвегии решили ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними. Комментируя это решение, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Норвегия не должна стать "транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию".

В апреле Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России закрыл свои порты для захода судов под российским флагом. Норвегия в ЕС не входит.

Норвегия Мурманск ММРП Киркенес Ботсфьорд Тромсе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });