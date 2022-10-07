Мурманский порт не ждет последствий для перевалки от ограничений в портах Норвегии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ограничение доступа российских рыболовных судов в норвежские порты не повлияет на объемы перевалки в рыбном порту Мурманска, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП).

"Учитывая, что в Норвегии объясняют отказ от полного запрета на заход российских судов тем, что это важно для совместного управления рыбными запасами, мы можем предположить, что все так и есть. Также важно держать во внимании то, что три порта, в которые судозаходы продолжатся, и так являются основными для отечественных рыбаков", - считают в ММРП.

Сейчас российским рыболовным судам разрешено заходить в порты на севере Норвегии - Киркенес, Ботсфьорд и Тромсе.

"Существенные изменения в количестве прибывающей на родной берег рыбы вряд ли появятся", - резюмировал представитель ММРП.

На днях стало известно, что власти Норвегии решили ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними. Комментируя это решение, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Норвегия не должна стать "транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию".

В апреле Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России закрыл свои порты для захода судов под российским флагом. Норвегия в ЕС не входит.