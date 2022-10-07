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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на общемировом пессимизме

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи опустился в район 1940 пунктов, индекс РТС в падении локально протестировал рубеж 1000 пунктов впервые с конца апреля, несмотря на выросшую нефть. Подешевели вместе с рынком акции "Газпрома" и "Татнефти" в день отсечки полугодовых дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1944,75 пункта (-3,8%), индекс РТС - 1005,04 пункта (-3,8%, минимум сессии - 998,54 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,7%.

Доллар к 18:50 стоил 60,91 рубля (+0,01 рубля), максимум сессии – 61,7 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-4,8%, доллар вырос на 2,46 рубля.

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