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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,05%, годовая замедлилась до 13,68%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в сентябре 2022 года составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-сентябрь 2022 года цены в РФ выросли на 10,46%.

Инфляция в сентябре немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", предполагал нулевой показатель.

На динамику цен в сентябре значительно повлиял скачок цен на огурцы - на 31,6%, существенное удорожание полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 18,5%, рост стоимости поездок на отдых в ОАЭ и Египет - на 26,5% и 25,1% соответственно.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре замедлилась до 13,68% (аналитики ожидали замедления до 13,6%) с 14,30% на конец августа, 15,10% в июле, 15,90% в июне, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2022 года составил 100,30% после 100,00% в августе 2022 года и 100,81% в сентябре 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в сентябре снизился до 117,11% со 117,71% в августе 2022 года.

Продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,38% (в годовом сравнении - подорожали на 14,20%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в сентябре на 4,11% (в годовом выражении снизилась в цене на 3,89%).

"В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, лук подешевел на 27,5%, морковь - на 18,0%, картофель - на 15,4%, виноград - на 14,6%, капуста - на 11,9%, свекла - на 11,6%, яблоки - на 10,6%, груши - на 9,0%, лимоны - на 3,8%. Одновременно огурцы подорожали на 31,6%, апельсины - на 6,5%, бананы - на 5,4%", - говорится в сообщении Росстата.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на сахарный песок - на 4,0%, гречневую крупу - на 3,7%, пшено - на 2,3%, горох и фасоль - на 1,4%, мясо кур - на 1,1%.

В то же время куриные яйца в среднем по стране подорожали на 3,0%, красная икра - на 1,4%, хлеб - на 0,4%.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,15% (в годовом сравнении -подорожали на 14,94%).

В сентябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на газовое моторное топливо - на 4,3%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%, в том числе: на эргоферон - на 4,9%, аципол - на 2,9%, левомеколь - на 2,5%, ренгалин, йод - на 1,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,7%.

Цены на дизельное топливо выросли в цене в сентябре на 0,5%, автомобильный бензин - на 0,1%.

Услуги в августе выросли в цене на 0,51% (в годовом выражении - подорожали на 11,01%), в первую очередь из-за существенного удорожания услуг страхования - на 10,03% (в годовом выражении на 30,18%).

Росстат
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