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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Рынки акций Китая начали неделю снижением после введения ограничений США на экспорт чипов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник.

Китайские фондовые индексы демонстрируют наиболее сильное снижение после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 по московскому времени опустился на 2,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

Наиболее существенно на китайских биржах падают котировки акций производителей микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,7%), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (-17,6%) и GigaDevice Semiconductor Inc. (-7%).

Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта.

Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

В лидерах падения на Гонконгской фондовой бирже также оказались акции оператора казино Sands China Ltd. (-7,6%), банка China Merchants Bank Co. Ltd. (-6%) и IT компании Meituan (-5,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 по московскому времени уменьшился на 0,2%.

Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,2%, в то время как акции его конкурента LG Electronics растут на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,2% вслед за акциями добывающих компаний.

Цена бумаг Silver Lake Resources Ltd. упала на 7%, Chalice Mining Ltd. - на 6,8% и Evolution Mining Ltd. - на 6,7%.

Китай
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