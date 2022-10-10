Группа Газпромбанка уйдет с финансового рынка Швейцарии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Gazprombank (Switzerland), входящего в группу Газпромбанка, решил прекратить работу на финансовом рынке Швейцарии, сообщила пресс-служба швейцарского банка.

Это решение было принято в результате глубокого анализа возможной стратегии развития и в тесном сотрудничестве со Швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA), отмечает банк.

Существующие проекты Gazprombank (Switzerland), в основном в области торгового и экспортного финансирования, в ближайшие месяцы будут свернуты или переданы банкам-партнерам.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк решил изучить возможные стратегические варианты дальнейшей деятельности своего швейцарского подразделения - Gazprombank (Switzerland). Эти варианты, помимо прочего, включают возможную продажу отдельных активов швейцарской "дочки" или продажу бизнеса в целом, сообщил банк в июле.

Швейцарская "дочка" Газпромбанка предоставляет традиционные банковские продукты корпоративным клиентам. В октябре 2020 года она получила разрешение FINMA на проведение операций со счетами в криптовалютах корпоративных и институциональных клиентов. С этого момента, как предполагалось, она могла предоставлять клиентам услуги хранения криптовалюты, а также ее конвертации в фиатные деньги.