Банк "Россия" увеличил долю в аэропорту Геленджика с 5% до 40%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк "Россия" увеличил свою долю в уставном капитале ООО "Аэропорт Геленджик" до 40%, доля бизнесмена Таймураза Боллоева снизилась с 44,5% до 10%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Эти изменения произошли 6 октября 2022 года. До изменений доля банка в капитале аэропорта составляла 5%.

Помимо них, ранее в списке совладельцев с долей по 0,5% у каждого значились два физических лица: Евгений Баженов и Юлия Цыганова. Теперь Цыганова вышла из списка совладельцев. Доля Баженова не изменилась.

Крупнейшим совладельцем аэропорта остается банк ВТБ (49,5%).

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток в 2021 году превысил 1,04 млн человек, став рекордным за все время работы аэропорта (с 2010 года).

В конце 2021 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса площадью 16,7 тысячи кв. метров, тем самым увеличив пропускную способность почти вдвое, до 890 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. В ближайшие годы в развитие авиаузла планируется доинвестировать еще 2 млрд рублей.

С конца февраля работа аэропорта ограничена Росавиацией.