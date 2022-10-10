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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Tesla рекордно увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил поставки со своего предприятия в Шанхае в сентябре до рекордного уровня после модернизации завода.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки Tesla выросли на 8% по сравнению с августом, до 83 135 штук, что стало максимумом с момента запуска производства в Шанхае в декабре 2019 года.

В июле 2022 года американские СМИ сообщали, что компания приостанавливала работу предприятия для модернизации мощностей.

Китайская BYD Co. обошла Tesla в сентябре как крупнейший производитель электромобилей в КНР, отмечает The Wall Street Journal. BYD поставила на рынок почти 95 тысяч электромобилей в прошлом месяце - на 14% больше, чем в августе. Поставки с учетом автомобилей с гибридным двигателем составили 201 тысячу единиц.

Оба этих показателя BYD также были рекордными.

Tesla США Китай Шанхай CPCA BYD
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